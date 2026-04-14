Зарубежных омбудсменов пригласили в качестве наблюдателей на выборы в Госдуму

Омбудсмены зарубежных стран приглашены на роль наблюдателей на выборы в Госдуму. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

«Мы крайне благодарны, что сегодня приглашены наши коллеги из многих государств, омбудсмены и представители офисов омбудсменов», — сказала она на Международной научно-практической конференции по вопросам обеспечения наблюдения и экспертизы электоральных процессов.

До этого глава думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев заявил, что на Западе готовят провокации на выборах в Госдуму.

Выборы депутатов в Госдуму пройдут 20 сентября 2026 года. Россияне будут выбирать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва. 225 депутатов изберут по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам. Общее число мест в Думе не изменится, их останется 450.

