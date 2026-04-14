Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Зарубежных омбудсменов пригласили в качестве наблюдателей на выборы в Госдуму

Максим Блинов/РИА Новости

Омбудсмены зарубежных стран приглашены на роль наблюдателей на выборы в Госдуму. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

«Мы крайне благодарны, что сегодня приглашены наши коллеги из многих государств, омбудсмены и представители офисов омбудсменов», — сказала она на Международной научно-практической конференции по вопросам обеспечения наблюдения и экспертизы электоральных процессов.

До этого глава думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев заявил, что на Западе готовят провокации на выборах в Госдуму.

Выборы депутатов в Госдуму пройдут 20 сентября 2026 года. Россияне будут выбирать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва. 225 депутатов изберут по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам. Общее число мест в Думе не изменится, их останется 450.

Ранее замминистра спорта Никитину предложили избираться в Госдуму от Тульской области.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!