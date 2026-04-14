Массовая авария парализовала МКАД

В Москве на МКАД автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 65 км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в публикации.

По данным канала, движение автомобилей в районе аварии затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого в Москве иномарка с людьми в салоне вылетела с моста. На размещенных в сети кадрах видно, что на место ДТП прибыли спасатели, которые пытаются оказать первую помощь пострадавшим. На записи также заметно, что одному из медиков пришлось забраться на крышу иномарки. В результате произошедшего Kia получала повреждения: у транспорта смят кузов, разбит бампер, а детали отлетели в сторону.

Ранее ДТП парализовало МКАД.