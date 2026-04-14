Зеленский рассказал о 10 договоренностях с Германией

Зеленский: Украина и ФРГ подписали 10 соглашений, в том числе о ракетах для ПВО
Украина и Германия подписали 10 соглашений, в том числе о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге с немецким канцлером Фридрихом Мерцем в ФРГ, который транслировал офис украинского лидера.

«У нас есть 10 документов, которые уже подписаны, 10 договоренностей, соглашений разного уровня», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что одна из главных договоренностей касается ПВО. Речь идет о ракетах PAC 2 и пусковых установках к системам IRIS-T.

Украинский лидер добавил, что предложил Берлину заключить двухстороннее соглашение по производству и продаже беспилотников.

В марте канцлер ФРГ сообщал, что Украина больше не нуждается в немецких дальнобойных ракетах Taurus. По его словам, у Украины уже есть собственные дальнобойные вооружения на складах, «которые она частично разработала сама, в том числе с нашей помощью, и которые значительно эффективнее».

Ранее в Германии рассказали о проблемах с новыми дронами.

 
