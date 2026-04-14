Буданов похвалил российскую делегацию за умение вести переговоры

Глава ОП Украины Буданов: русские прекрасно умеют вести переговоры
Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

Представители российской делегации на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине были прагматичными, профессиональными, и они «прекрасно умеют вести переговоры». Об этом в интервью Bloomberg заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов).

«Все понимают реальную ситуацию. У них есть точные данные — карты, цифры, расчеты, на сколько хватит ресурсов, во сколько это обойдется», — сказал он.

В апреле Буданов заявил, что мирные переговоры Украины и России движутся к завершению, и заключение мирного соглашения не займет много времени. Также украинские издание «РБК-Украина» писало, что Буданова назначили главой офиса украинского президента под «определенную политическую повестку», чтобы довести переговоры до конца.

12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посредничество США в процессе мирного урегулирования украинского кризиса пока стоит на паузе из-за загруженности американцев. 9 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры по Украине продолжаются неформально и конфиденциально.

Ранее Буданов ответил, боится ли он Зеленского.

 
