В Норвегии оценили возможность присоединиться к инициативе Франции по ядерному сдерживанию

Эйде: Осло боится потерять ядерный зонтик США в случае присоединения к Франции

Осло обсуждает с Парижем возможность присоединения Норвегии к инициативе Франции по ядерному сдерживанию, но опасается, что может потерять «ядерный зонтик» США. Об этом министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил в интервью Forsvarets forum.

По его словам, власти страны обсуждают, хочет ли Норвегия принимать в этом участие.

«Для нас очень важно не поставить американские гарантии под угрозу. Ясно, что у США гораздо больше возможностей», — отметил министр.

Он добавил, что инициатива Парижа не предполагает размещение французского ядерного оружия на территории Норвегии.

29 января канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что на начальной стадии находятся переговоры о создании общеевропейской системы ядерного сдерживания.

В феврале издание Bloomberg написало, что Европа серьезно пересматривает потенциал ядерного сдерживания России и стремится создать собственный ядерный зонтик на фоне ухудшения отношений с США. Также президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция планирует сотрудничать с Германией по вопросу ядерного сдерживания.

Ранее в России предостерегли европейские страны от размещения ядерного оружия.