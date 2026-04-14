В Норвегии оценили возможность присоединиться к инициативе Франции по ядерному сдерживанию

Осло обсуждает с Парижем возможность присоединения Норвегии к инициативе Франции по ядерному сдерживанию, но опасается, что может потерять «ядерный зонтик» США. Об этом министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил в интервью Forsvarets forum.
По его словам, власти страны обсуждают, хочет ли Норвегия принимать в этом участие.
«Для нас очень важно не поставить американские гарантии под угрозу. Ясно, что у США гораздо больше возможностей», — отметил министр.
Он добавил, что инициатива Парижа не предполагает размещение французского ядерного оружия на территории Норвегии.
29 января канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что на начальной стадии находятся переговоры о создании общеевропейской системы ядерного сдерживания.
В феврале издание Bloomberg написало, что Европа серьезно пересматривает потенциал ядерного сдерживания России и стремится создать собственный ядерный зонтик на фоне ухудшения отношений с США. Также президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция планирует сотрудничать с Германией по вопросу ядерного сдерживания.
Ранее в России предостерегли европейские страны от размещения ядерного оружия.