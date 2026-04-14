В Бурятии лжеюрист выманивал у семей участников СВО сотни тысяч рублей и попался

Жителя Бурятии подозревают в мошенничестве, связанном с участниками СВО. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии сотрудников правоохранительных органов, 28-летний местный житель представлялся юристом и предлагал свои услуги участникам спецоперации или их близким.

Так, одной из пострадавших он пообещал выполнить работу за 15 тысяч рублей, но в последствии еще полгода придумывал предлоги, с помощью которых выманил у россиянки деньги на общую сумму 380 тысяч рублей.

У двух других женщин он выманил 216 тысяч. Благоприятный исход дела, который наступил бы и без него, «юрист» выдал за свое достижение. Для еще одной россиянки он за 46 тысяч составил судебные запросы, у которых изначально не было перспективы.

«Общий ущерб от противоправных действий фигуранта составил более 640 тысяч рублей. Похищенные средства он тратил на погашение собственных кредитов», – сообщается в публикации.

На данный момент мужчина находится под арестом.

