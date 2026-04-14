В РФС призвали ужесточить лимит на легионеров

Почетный глава Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью РИА Новости заявил, что решение об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) должно быть еще более агрессивным.

«Зачем пять иностранцев на скамейке держать? Какой смысл в этом: покупать дорогостоящих футболистов и сажать их на скамейку? Я думаю, это неразумная трата денег, и вместо них бы не пять, а всего-навсего три иностранца», — заявил Колосков.

С чемпионата-2026/27 клубам разрешат включать в основной состав не более 12 легионеров, при этом одновременно на поле смогут находиться не больше семи из них.

Реформа лимита не ограничится одним сезоном. Предполагается ежегодное ужесточение квот. В сезоне-2027/28 планка опустится до схемы «11 легионеров в заявке — 6 на поле».

В ноябре стало известно о подписании министром спорта Михаилом Дегтяревым указа о введении нового лимита на легионеров в РПЛ до конца 2025 года.

