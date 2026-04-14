В Евросоюзе пока не обсуждают новый пакет антироссийских санкций

РИА Новости: в ЕС пока не возобновляют обсуждение 20-го пакета санкций против РФ

Постоянные представители стран-членов Евросоюза, несмотря на поражение Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии, пока не планируют возобновлять обсуждение 20-го пакета санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Насколько я понимаю, пока такой пункт в повестку не включен», — заявил собеседник агентства.

Он также не смог пояснить, когда ожидается возобновление обсуждения новых антироссийских санкций.

Европейская комиссия начала переговоры с будущим премьером Венгрии Петером Мадьяром после победы его партии на выборах, увязав размораживание около €35 млрд из фондов Евросоюза с выполнением комплекса политических и институциональных условий. Как сообщает Financial Times (FT), в Брюсселе ожидают, что новое правительство нормализует отношения с Украиной и запустит системные реформы, блокировавшиеся при кабинете Виктора Орбана.

