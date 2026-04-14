СМИ рассказали, как Мадьяр «очистит» правительство от Орбана

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
 (обновлено  )
Политика

Bloomberg: Мадьяр готовится демонтировать систему Орбана
Leonhard Foeger/Reuters

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр готовится сформировать новый кабинет министров и «демонтировать» систему проигравшего на парламентских выборах Виктора Орбана, и кандидаты на ключевые посты в правительстве уже есть. Об этом сообщает Bloomberg.

«Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сосредоточил свое внимание на формировании кабинета министров, обещая демонтировать 16-летнюю авторитарную систему Виктора Орбана, вернуть страну в европейское общество и оздоровить экономику», — пишет издание.

Пока что Мадьяр не объявил состав правительства, но подтвердил, что министры будут «экспертами» в своих областях, отмечает СМИ.

Bloomberg пишет, что министром иностранных дел, например, должна стать советник партии «Тиса» по внешней политике Анита Орбан, главной задачей которой будет ослабление связей страны с Россией и восстановление отношений Будапешта с Европейским союзом. Новым министром обороны же может стать бывший командующий венгерской армией Ромулус Русин-Сзади, который должен будет «деполитизировать» армию и привести ее в соответствие с требованиями НАТО.

Министром экономического развития Bloomberg видит советника по экономическому развитию и энергетике партии «Тиса» Иштвана Капитани, который должен будет сократить государственное вмешательство в экономику для стимулирования конкуренции, а также диверсифицировать экономику страны, учитывая «чрезмерную зависимость от российской энергетики и сектора электромобилей».

Кроме того, издание назвало будущим министром финансов Венгрии советника партии «Тиса» по вопросам налоговой и бюджетной политики Андраша Кармана, а министром здравоохранения — хирурга-ортопеда Жолта Хегедуса.

После победы на парламентских выборах 12 апреля Мадьяр призвал президента и правительство страны уйти в отставку. Также политик отметил, что в случае звонка президента России Владимира Путина ответит ему, однако сам звонить российскому лидеру не будет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле с удовлетворением отметили готовность нового премьер-министра Венгрии Мадьяра вести прагматичный диалог с Россией. Также Песков заявил, что выборы в Венгрии не повлияют на конфликт между Россией и Украиной.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
