Умерла звезда сериала «Пуаро»

Британская актриса театра и кино Мюриэл Павлоу скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, актриса родилась в семье русского торговца и француженки в Англии.

Как отмечается, Павлоу стала воплощением «квинтэссенции английского духа» на экране.

Мюриэл Павлоу родилась 27 июня 1921 года. Она наиболее известна по своей роли в фильме «Дотянуться до неба». Также Павлоу снималась в эпизодических ролях в телесериалах, в частности в «Пуаро Агаты Кристи».