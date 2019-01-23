Суд обязал Алека Болдуина пройти курсы по управлению гневом

Во время суда в Нью-Йорке американский актер Алек Болдуин признал себя виновным в драке на парковке. Об этом сообщает Fox News.

В ноябре прошлого года полиция города арестовала Болдуина за драку на парковке в западной части Манхэттена. Болдуин позднее заявил, что он в ней не участвовал.

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Отмечается, что суд обязал Болдуина пройти занятия по управлению гневом, а также выплатить $120.

Ранее сообщалось, что Алеку Болдуину предъявили обвинения после драки на парковке.