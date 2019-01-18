Хаски пожаловался в ЕСПЧ

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Адвокат рэпера Дмитрия Кузнецова, выступающего под сценическим псевдонимом Хаски, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), передает ТАСС.

Алексей Аванесян считает незаконным арест своего подзащитного в Краснодаре. «Мной в ЕСПЧ подана жалоба в интересах рэп-исполнителя Хаски в связи с незаконным лишением его свободы до суда, незаконно назначенным административным арестом, нарушением права на справедливое судебное разбирательство и нарушением права свободно выражать свое мнение», — поделился Аванесян.

Рэпера задержали 21 ноября в Краснодаре. После сорванного концерта он выступал прямо на улице, забравшись на машину. 22 ноября суд назначил Хаски 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток за отказ пройти освидетельствование на употребление наркотиков, однако после адвокаты добились отмены решения суда.