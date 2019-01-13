Адвокат Ар Келли высказался о шестичасовом фильме, обвиняющем певца в сексуальном насилии

Адвокат музыканта и продюсера Ар Келли, заявил, что документальный фильм «Пережить Ар Келли», который транслировался в январе на кабельном канале Lifetime, является «коммерческим хитом», а все факты в нем «сфабрикованы». Об этом сообщает Reuters.

В документальном фильме, в частности, присутствуют интервью с несколькими женщинами, которые рассказывают подробности о случаях сексуального насилия со стороны Келли. Среди тех, кто обвиняет Келли в насилии есть несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что дочь Ар Келли назвала его «монстром» из-за сексуальных домогательств.