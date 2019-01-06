Умерла супруга Марлена Хуциева

Представитель Союза кинематографистов России рассказал, что госпитализированная супруга режиссера Марлена Хуциева скончалась, передает ТАСС.

Как отмечается, режиссер был доставлен в больницу перед Новым годом вместе с супругой Ириной Соловьевой, однако она скончалась 5 января.

Реклама

«Марлену Мартыновичу уже лучше, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное», — сказал источник.

Он добавил, что режиссера выпишут после 9-10 января.

Ранее сообщалось, что в одну из московских клиник был госпитализирован режиссер Марлен Хуциев.