Боярский и Луппиан признались, что жалеют о свадьбе

Российский артист Михаил Боярский и его супруга, российская актриса Лариса Луппиан в интервью «АиФ» признались, что не хотели устраивать свадебную церемонию, поскольку считают ее «пошлым обрядом».

По словам Боярского, он в 26 лет не хотел потерять свободу, но Луппиан настаивала на браке. При этом пышные свадьбы ей тоже не по душе.

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«Мне вообще свадебный обряд кажется очень пошлым, как и все публичные освещения личных отношений, в том числе похороны. Свадьба — настолько интимная вещь, касающаяся только двоих, что кричать на всех перекрестках, что мы сегодня стали мужем и женой и можем лечь в одну постель, мне кажется уже изначально фальшью, тем более сегодня», — призналась Луппиан.

Супруги отметили, у них бывают проблемы с взаимопониманием в супружеской жизни, и Боярский даже несколько раз уходил из дома, но все равно возвращался.

«Отошел от дома метров двести, постоял на мосту: а куда я иду, пойду-ка обратно… Пришел. Она: вернулся? Ну и правильно», — рассказал Боярский.

Ранее сообщалось, что Боярский требует вернуть цензуру.