Сильвестр Сталлоне покончил с ролью Рокки Бальбоа

Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне у себя в инстаграме рассказал, что больше не появится на экране в образе Рокки, принесшем ему мировую славу.

Сталлоне поблагодарил зрителей, которые больше 40 лет хранили верность Рокки. «Хоть это и разбивает мне сердце, все на свете проходит и заканчивается. Спасибо вам, добрые и щедрые люди. Рокки никогда не умрет, ведь он живет в ваших сердцах», — написал Сталлоне.

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В видеообращении актер подчеркнул, что уступает место новому поколению — актеру Майклу Б. Джордану. В фильмах «Крид: Наследие Рокки» (2015) и «Крид 2» (2019) Рокки становится наставником его героя Адониса Крида.

Российская премьера картины «Крид 2» состоится 10 января 2019 года.

Первый фильм о талантливом боксере Рокки по сценарию Сталлоне вышел на экраны в 1976 году и получил три «Оскара» и «Золотой глобус». Впоследствии у «Рокки» вышло пять сиквелов.