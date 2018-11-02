Rammstein едет в Россию

Рок-группа Rammstein выступит в России в рамках европейского тура, передает РИА «Новости».

Концерт немецких музыкантов в Москве пройдет на ВТБ Арене — центральном стадионе «Динамо» 29 июля, санкт-петербургское выступление состоится 2 августа на стадионе «Санкт-Петербург».

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«Спустя 10 лет группа выпускает новый альбом и отправляется в свой первый стадионный тур по Европе в поддержку пластинки. Оркестр и хор для седьмого альбома записывался в Минске», — рассказывают организаторы.

Билеты должны поступить в продажу 8 ноября.

Группа Rammstein существует с 1994 года. Коллектив известен своими зрелищными пиротехническими шоу.