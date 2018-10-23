Джулия Робертс рассказала, почему больше не снимается в ромкомах

Актриса Джулия Робертс рассказала, почему не планирует возвращаться к ролям в романтических комедиях, сообщает Time.

По словам актрисы, она любит ромкомы, любит сниматься в них и смотреть их.

«Но иногда они просто не работают в определенной жизненной ситуации...Дело не в возрасте, а в том, что знают люди, и что вы знаете», — поделилась Робертс.

Ранее был опубликован трейлер сериала-триллера «Возвращайся домой» с Робертс в главной роли.