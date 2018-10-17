Монеточка потеряла голос и отменила концерты

Певица Монеточка (Елизавета Грыдымова) отменила концерты в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке из-за болезни. Об этом сообщается на посвященных гастролям страницах в социальных сетях.

«Мы вынуждены перенести концерт: Лиза заболела, потеряла голос и не может выступать из-за плохого физического состояния», — сообщили организаторы концерта во Владивостоке.

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Они также выразили надежду, что слушатели отнесутся с пониманием к такому решению.

Подчеркивается, что концерты Монеточки переносятся на следующий год. Предположительно, они состоятся весной.

Ранее сообщалось, что Монеточка отменила концерт в московском клубе Gipsy за полчаса до начала.