Акции Netflix взлетели после публикации квартальной отчетности

Стоимость акций компании Netflix выросли на 14% до $394.25 после публикации компанией квартальной отчетности, передает Reuters.

В отчетности, в частности, говорилось о том, что за истекший срок у компании появились 6,96 млн новых подписчиков, что на 1,9 млн превысило прогноз самой компании.

Реклама

Также руководство Netflix отчиталось о том, что стоимость одной акции компании за указанный период росла до $0,89, что на $0,21 превысило прогнозы финансистов.

Ранее сообщалось, что корпорация AT&T планирует запустить конкурента Netflix.