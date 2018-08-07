Источник: в Москве задержали подозреваемых в избиении звезды фильма «Такси»
В Москве полиция задержала трех подозреваемых в избиении французского актера Сами Насери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, в настоящее время решается о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных.
Ранее в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, куда был госпитализирован Насери, сообщили, что актер пришел в себя после операции и чувствует себя хорошо.
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Как отмечалось, лечение актера находится под контролем Минздрава России.
Также сообщалось, что СМИ опубликовали фото избитого в Москве Насери.