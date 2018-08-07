Источник: в Москве задержали подозреваемых в избиении звезды фильма «Такси»

__is_photorep_included11887183: 1

В Москве полиция задержала трех подозреваемых в избиении французского актера Сами Насери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, в настоящее время решается о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных.

Ранее в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, куда был госпитализирован Насери, сообщили, что актер пришел в себя после операции и чувствует себя хорошо.

Реклама

Как отмечалось, лечение актера находится под контролем Минздрава России.

Также сообщалось, что СМИ опубликовали фото избитого в Москве Насери.