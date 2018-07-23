«Единая Россия» найдет замену Говорухину

Депутаты фракции «Единая Россия» 24 июля примут решение о кандидатуре на пост главы комитета Госдумы по культуре, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу фракции Сергея Неверова.

«Завтра будет заседание президиума фракции, на котором мы определимся по кандидатуре на пост главы комитета по культуре… Это будет решено завтра», — поделился Неверов с журналистами.

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Кто именно может занять этот пост, глава фракции не уточнил. Инсайдеры называли кандидатом на это кресло Елену Ямпольскую. Пост председателя комитета оставался вакантным с 14 июня в связи со смертью занимавшего его режиссера Станислава Говорухина.

В середине июля совет Госдумы принял решение присвоить своему «Парламентскому клубу» имя Говорухина.