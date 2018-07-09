Вайнштейн прибыл в суд для слушания дела о третьем изнасиловании

Продюсер Харви Вайнштейн прибыл в Манхэттенский суд за час до назначенных слушаний по трем дополнительным обвинениям в изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщает The Daily Mail.

Как пишут очевидцы, 66-летний Вайнштейн был одет в черный костюм и выглядел намного стройнее, чем в прошлом месяце, когда также появлялся в суде.

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Новые обвинения, в которых в деле появляется третья заявившая об изнасиловании женщина, могут повлиять на возможность Вайнштейна находиться под домашним арестом во время следствия.

Изнасилование, о котором пойдет речь на слушании, произошло в 2006 году. Также две женщины обвиняют Вайнштейна в «хищническом сексуальном насилии».

Ранее прокурор округа Манхэттен выдвинул новые обвинения в преступлениях голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну.