В Сети появились первые кадры со съемок девятого фильма Тарантино

В одном из посвященных киноиндустрии пабликов в твиттере появились первые кадры со съемочной площадки девятого фильма Квентина Тарантино под названием «Однажды в Голливуде», который должен стать для режиссера предпоследним.

На фотографиях можно увидеть самого Тарантино за работой на фоне закусочной Taco Bell — одной из декораций к картине, сюжет которой разворачивается в 1969 году.

В фильме снимутся Леонардо Ди Каприо — он сыграет стареющего актера вестернов, Аль Пачино — он будет агентом Ди Каприо. Брэд Питт предстанет в роли друга и дублера Ди Каприо, живущего рядом с Шэрон Тейт (Марго Робби) — женой режиссера Романа Полански, которую жестоко убьют на последнем месяце беременности.

Премьера криминальной драмы «Однажды в Голливуде» запланирована на август 2019 года.

