Воры оставили шоу Киркорова без костюмов стоимостью $11 тысяч

В Павлове из фуры с декорациями для шоу Филиппа Киркорова выкрали восемь сценических костюмов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Нижегородской области.

Заявление о краже в полицию подал директор местного физкультурно-оздоровительного комплекса, на территории которого и были припаркованы фуры с костюмами и декорациями. Всего было похищено восемь костюмов кордебалета.

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Общий ущерб оценивается примерно в $11 тыс. Окончательная оценка украденного будет дана по результатам исследований. Уголовное дело пока не возбуждено.

Концерт Филиппа Киркорова «Я» состоится в Павлове 28 мая, отсутствие костюмов на расписание артиста не повлияет.

Ранее со склада реквизита в Голливуде исчез костюм Железного человека, который во время съемок носил актер Роберт Дауни-младший.