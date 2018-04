Умер Рональд Ли Эрмей

Американский актер Рональд Ли Эрмей скончался в возрасте 74 лет. Об этом в твиттере написал его менеджер Билл Рогин.

«С глубокой печалью и с сожалением я сообщаю вам всем, что Р. Ли Эрмей («Ганни») скончался сегодня утром в результате осложнений при пневмонии. Мы все будем скучать по нему», — говорится в посте.

Рональд Ли Эрмей служил в корпусе морской пехоты США и участвовал во Вьетнамской войне. В качестве актера он прославился после роли сержанта Хартмана в фильме Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка». Благодаря участию в этой кинокартине его повысили в звании, хотя официально Эрмей уже был в отставке. Он также запомнился зрителям ролями в телесериалах и озвучиванием героев мультфильмов.

Statement from R. Lee Ermey's long time manager, Bill Rogin:



It is with deep sadness that I regret to inform you all that R. Lee Ermey ("The Gunny") passed away this morning from complications of pneumonia. He will be greatly missed by all of us.



Semper Fi, Gunny. Godspeed. pic.twitter.com/vf4O78JKmb