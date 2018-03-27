Церемонию вручения почетной «Золотой маски» начали с минуты молчания из-за Кемерово

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Церемонию вручения почетной премии «Золотая маска» в Большом театре начали с минуты молчания из-за трагедии в Кемерово, сообщает РИА «Новости».

Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин заявил, что в стране трагический день, и попросил зал почтить память жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

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Он также вспомнил недавно скончавшегося народного артиста СССР Олега Табакова, который в прошлом году получил почетную «Золотую маску» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

В этом году среди лауреатов — актеры Валентин Гафт и Александр Ширвиндт.

Ранее сообщалось, что в российских регионах отменяют празднование Дня театра из-за пожара в Кемерово.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.