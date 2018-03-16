Марион Котийяр может стать женой Есенина

Французская актриса Марион Котийяр может сыграть Айседору Дункан в российском фильме о последних днях жизни Сергея Есенина. Об этом заявил режиссер Клим Шипенко, передает агентство городских новостей «Москва».

«На главную роль предполагается длительный поиск актеров, пока актер на роль С.Есенина не выбран. Ведутся переговоры с Марион Котийяр на роль А.Дункан», — сказал Шипенко.

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По его словам, фильм будет посвящен последним дням жизни поэта, а также расследованию смерти Есенина. Выход фильма в прокат запланирован в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в России снова экранизируют роман «Мастер и Маргарита».