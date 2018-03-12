Звягинцев выразил соболезнования в связи со смертью Табакова

Российский режиссер Андрей Звягинцев рассказал, что вспомнил последнюю встречу с актером Олегом Табаковым, когда получил известие о его смерти, сообщает РИА «Новости».

«Когда я получил сегодня из Москвы известия о смерти Олега Табакова, друга и учителя, то подумал о нашей последней встрече, как я буду по нему скучать, что я больше не услышу его голос, не дотронусь до него, не увижу его глаз», — сказал Звягинцев во время выступления на кинофестивале QUMRA в Катаре.

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Советский и российский актер Олег Табаков скончался 12 марта в возрасте 82 лет.

Ранее в связи со смертью Табакова выражали соболезнования Успенский и Калягин, Винокур, Грымов, Садальский и Пореченков.