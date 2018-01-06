Семь российских бардов попали в базу данных «Миротворца»

Семь российских музыкантов попали в базу данных украинского сайта «Миротворец», передает РИА «Новости».

В список попали музыканты-барды Анатолий Киреев, Евгений Чулков, Раиса Нурмухаметова (псевдоним Раиса Нур), Вячеслав Ковалев, Лариса Брохман, Михаил Башаков и Татьяна Визбор.

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Указывается, что все они внесены в базу данных за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым и за «участие в пропагандистских мероприятиях». Отмечается, что они участвовали в фестивале авторской песни «Встреча с юностью», который проходил в Алуште в Крыму.

Ранее российская актриса и телеведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма.