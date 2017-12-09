Стали известны дата и место прощания с Броневым

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Прощание с народным артистом СССР Леонидом Броневым пройдет 11 декабря в Большом зале московского театра «Ленком», в котором он он работал. Об этом сообщил директор театра Марк Варшавер, передает РИА «Новости»

«Прощание с Броневым состоится в понедельник, 11 декабря, в Большом зале театра «Ленком», начало гражданской панихиды в 11 утра», — сказал он.

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По его словам, «место похорон пока неизвестно, но театр просит Новодевичье кладбище».

Ранее сообщалось, что Леонид Броневой умер в возрасте 88 лет.