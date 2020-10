Гений, миллиардер, джедай: Дауни-младший может сыграть в «Звездных войнах»

Исполнитель роли Железного человека в сверхуспешной супергеройской франшизе Marvel «Мстители» Роберт Дауни-младший может появиться в одном из грядущих фильмов космической саги «Звездные войны».

По словам источника We Got This Covered, руководство компании Disney в настоящий момент рассматривает возможность возобновления работы с суперзвездой в новом качестве после неудачных результатов последнего блокбастера с его участием «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», который при бюджете в $175 млн смог собрать лишь $250 млн.

В настоящий момент неизвестно, в каком из проектов киновселенной, созданной Джорджем Лукасом, сможет появиться исполнитель роли Тони Старка, чья сольная неудача заставила многих поклонников и представителей индустрии задаться вопросом о способности Дауни-младшего стать лицом большого фильма, которые не подкреплен ансамблем его коллег-супергероев.

Реклама

Тем не менее эксперты предполагают, что авторы будущего проекта с Дауни-младшим, чье действие будет разворачиваться «в далекой-предалекой галактике», захотят вернуться к его образу острого на язык и неуживчивого сердцееда, при этом добавив характеру персонажа новые оттенки.

Одним из проектов, где может быть занят Дауни-младший, называют полнометражную версию «Мандалорца», снятого специально для Disney+. Причиной для таких разговоров стали слова руководителя Marvel Studios Кевина Файги о пересечении сюжетных линий оригинального сериала стримингового сервиса «Вандавижен» с полнометражными релизами компании, а также тот факт, что создатель «Мандалорца» Джон Фавро срежиссировал первые две части «Железного человека».

«Линия сегодня становится все более размытой. Вещи, которые раньше вы могли увидеть только в кино, показывают стриминговые сервисы, и этот процесс может, я думаю, разворачиваться и в обратную сторону», — сказал сам Фавро.

Вместе с тем постановщик подчеркнул, что не спешит выталкивать свой проект за рамки стримингового формата, хотя и заявил об открытости к подобного рода изменениям.

«Технологии всегда предлагают новые возможности для того, чтобы по-новому рассказывать истории. Это очень волнительно, и я чувствую благодарность за то, что мы оказались способны работать в удаленном режиме благодаря свойствам той технологии, с которой мы имеем дело», — прокомментировал он опыт работы в условиях ограничений, введенных в связи с пандемией.

Исполнитель главной роли в сериале Педро Паскаль в свою очередь заявил, что с радостью сыграл бы в полнометражном «Мандалорце», однако признал, что не слышал разговоров о таком проекте.

«Я думаю, что наша работа столь прекрасна, что я бы очень хотел ее перевод в формат большого экрана. Но все идет так хорошо, что я не уверен, что хотел бы какого-либо вмешательства, понимаете?» — цитирует актера Variety.

В то же время он подчеркнул, что речь не идет о неготовности команды, работающей над сериалом, к задаче такого рода. «Я точно знаю, что мы можем принять вызов. Дело не в том, что у этих людей нет опыта. Если уж кто-либо и может это сделать, то они» — подчеркнул он.