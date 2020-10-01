«Срыв покровов»: бывшие Тимати поругались в соцсетях

Бывшие девушки бизнесмена и музыканта Тимати повздорили в соцсети. Все началось с публикации в Instagram фотомодели Алены Шишковой, в которой она, отвечая на вопрос подписчицы, подтвердила, что отношения Тимати и модели Анастасии Решетовой начались в тот момент, когда она была беременна первенцем артиста.

«Да, они уже летали вместе, когда я была беременна. Но в целом она не виновата», — написала девушка.

Вскоре на этот комментарий в достаточно резкой форме отреагировала сама Решетова. «Раз пошел такой срыв покровов, хоть и не я его начала, то я, пожалуй, немного проясню. Свою репутацию с помощью неправдивых высказываний я очернять не позволю. На тот момент, когда я познакомилась с Тимуром Ильдаровичем, Алисе было уже четыре месяца. Мы впервые встретились летом 2014 года. В отношениях он не состоял на тот момент. Не знаю, зачем Алена Ш. написала это».

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По словам Решетовой, они с Тимати не раз лично объясняли Шишковой, как именно все произошло. Анастасия подчеркнула, что она всегда стоит за справедливость, поэтому не смогла оставить без внимания едкие выпады в свою сторону.

В настоящий момент обе публикации девушек удалены, что некоторые подписчики в комментариях расценили как «нагоняй сверху», имея в виду самого Юнусова и его мать Симону, которая строго блюдет репутацию семьи.

Напомним, что в середине сентября Решетова сообщила подписчикам своего блога о расставании с Тимати. Она отметила, что 2020-й для многих год стал тяжелой проверкой на прочность, и их союз ее не выдержал.

«Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные шесть лет с момента нашей встречи и до этого лета, — написала 24-летняя знаменитость.

— Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое, и это было прекрасно! Эти отношения были многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного, и все имеет свойство заканчиваться».

Модель также добавила, что в расставании не замешаны посторонние люди, а также попросила не писать про «бумеранг» — по мнению многих, шесть лет назад артист оставил Алену Шишкову с младенцем именно из-за Решетовой.

«Как было тогда и что происходит сейчас, знаем только мы, объясняться подробнее не вижу смысла. Я не знаю, что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло», — написала девушка.

Слухи о расставании молодых звездных родителей стали ходили за несколько месяцев до официального подтверждения. Первое, что смутило пользователей соцсети, — это что Анастасия и Тимур провели летний отпуск в разных местах. Музыкант со своей мамой и дочерью Алисой отдыхал в Греции, тогда как Решетова с 10-месячным сыном Ратмиром отправилась в гости к отцу Тимати во Францию.

Сообщая грустную для поклонников новость, Анастасия Решетова заверила, что они с музыкантом сделают все, чтобы их сын вырос счастливым.

«Я верю что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою любовь и бесконечную поддержку. За то, что вырастил из дурной 18-летней малышки меня такую, какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему отцу», — заключила девушка.