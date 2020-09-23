Следствие ведет колобкиня: в «Эноле Холмс» сестра уделывает Шерлока

Со всей историей про коронавирус мы подзабыли о важном: главные героини планеты (нисколько не умаляя заслуг врачей) — это девочки и девушки. Билли Айлиш, Грета Тунберг, далее по списку — вы и сами знаете. Совсем недавно об этом напоминала «Мулан» — удачный игровой ремейк «диснеевской» классики, исправивший все недочеты оригинала.

Реклама

Теперь слово за Netflix: сервис выпускает «Энолу Холмс», экранизацию первой книги из пастишного янг-эдалт-цикла о приключениях младшей сестры самого известного сыщика в мире. Произведения Артура Конана Дойля о ней вероломно умалчивали, поэтому девушку пришлось выдумывать американке Нэнси Спрингер.

Впрочем, наследники придерживаются другого мнения — и намерены засудить писательницу, а заодно Netflix и студию Legendary. Предлог, стоит отметить, изобретательный: якобы раз Шерлок Холмс испытывает эмоции, это подпадает под содержание последних десяти рассказов, права на которые пока не стали общественным достоянием.

Но вернемся к фильму. Энола (Милли Бобби Браун) всю жизнь провела наедине с матерью Эудорией (Хелена Бонем Картер). Отец рано умер, братья — Майкрофт (Сэм Клафлин) и Шерлок (Генри Кавилл) — давно покинули родное поместье, не приезжают и не пишут. В день своего 16-летия Энола обнаруживает, что ее мать куда-то исчезла. Это обстоятельство вынуждает Майкрофта и Шерлока все же посетить родовое гнездо. Однако вместо того, чтобы помочь сестре в поисках пропавшей родственницы, они хотят отправить ее в женский интернат, где из «дикарки» выплавят «настоящую леди». Тогда девушка решает взять дело в свои руки — и по примеру шарообразного героя известной сказки сбегает от непутевых старших. По пути она встречает еще одного беглеца — юного виконта Тьюксбери (Луис Партридж).

close Кадр из фильма «Энола Холмс» (2020) Кадр из фильма «Энола Холмс» (2020) Warner Bros.

Это уже четвертый фильм в этом году, снятый по сценарию Джека Торна, человека крайне непредсказуемого — он способен выдавать как совершенно чудесные вещи («Молокососы»), так и невозможно пресные («Аэронавты»), не говоря уже об откровенно чудовищных («Гарри Поттер и проклятое дитя»). «Энола Холмс», к счастью, попадает в первую категорию. Это увлекательное приключенческое кино, за которое можно (и даже нужно) смело усаживаться с ребенком — без перспективы заскучать.

Кроме того, выясняется, что успешный проект, связанный с фамилией «Холмс», вовсе не должен фонтанировать маскулинностью и слоу-мо (прости, Гай Ричи) — или разворачиваться в наши дни (простите, Марк Гэтисс и Стивен Моффат). Хотя, конечно, прежние экранные воплощения Шерлока здесь не игнорируются полностью. О фильмах с Робертом Дауни — младшим напоминают околостимпанковый Лондон, манерный саундтрек и общая хлесткость повествования. А о сериале с Бенедиктом Камбербэтчем — модернизация, только не фактическая, а смысловая. Разумеется, это кино о феминизме — о чем же еще.

close Кадр из фильма «Энола Холмс» (2020) Кадр из фильма «Энола Холмс» (2020) Warner Bros.

Так что в первую очередь фильм похож не на предшественников по шерлокиане, а на современные истории о своенравных и независимых женщинах: сериалы «Дрянь» и «Убивая Еву». К обоим приложила руку главная сценаристка момента — Фиби Уоллер Бридж, а еще над ними же трудился режиссер Гарри Брэдбир, который и снял «Энолу Холмс». Поэтому регулярный слом четвертой стены (Энола крайне разговорчива) и надменность в отношении мужчин (совершенно обоснованная) не вызывают удивления — ясно, откуда растут уши.

Особенно чувствительных зрителей может раздосадовать отсутствие снисходительности к всем известным героям. Майкрофт — убежденный сексист, не терпящий женской самостоятельности. Шерлок женщинам вроде бы сочувствует, однако ничего для изменения их положения предпринимать не намерен, даже когда речь идет о родной сестре (при этом фильм однозначно заявляет, что это дело и мужчин тоже). Естественно, в итоге Энола обставляет и того, и другого.

close Кадр из фильма «Энола Холмс» (2020) Кадр из фильма «Энола Холмс» (2020) Warner Bros.

Впрочем, наблюдать за братьями Холмс все равно приятно. Генри Кавилл по-прежнему возмутительно обаятелен — и, надо сказать, в родной британской обстановке смотрится куда выгоднее, чем в американской супергероике. Действительно похожий на него чертами лица Сэм Клафлин, изображавший злодея в последнем сезоне «Острых козырьков», такой же притягательностью похвастаться не может, но в результате чем-то вроде симпатии проникаешься и к нему (у него есть вполне трогательная любовная линия с героиней Фионы Шоу, игриво оставленная пунктирной).

И все же главное лицо здесь — Милли Бобби Браун, которая успешно демонстрирует, что способна не только по-щенячьи распахивать глаза и истошно вопить от ужаса. В ее исполнении юная сыщица завораживает: она невероятно живая и яркая, каждую эмоцию невольно проживаешь вместе с ней. В «Эноле Холмс» 16-летняя актриса не только сыграла выдающуюся роль, но и выступила в качестве продюсерши, о чем мечтала еще со съемок в «Очень странных делах». Прибавьте к этому статус самого юного посла доброй воли ЮНИСЕФ — и вот, пожалуйста, еще одна героиня момента. В распоряжении Netflix есть еще пять книжек Нэнси Спрингер, и здесь хочется одного — пожелать наследникам Артура Конана Дойля как можно меньше удачи в суде.