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Следствие ведет колобкиня: в «Эноле Холмс» сестра уделывает Шерлока

Рецензия на фильм «Энола Холмс» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом

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На Netflix вышел приключенческий детектив «Энола Холмс», посвященный младшей сестре легендарного сыщика Шерлока Холмса. По сюжету девушка сбегает от старших братьев, чтобы найти пропавшую без вести мать. В главных ролях снялись Милли Бобби Браун, Генри Кавилл, Сэм Клафлин и Хелена Бонем Картер. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков — о том, почему «Энолу Холмс» стоит посмотреть, даже несмотря на вольное обращение с наследием Артура Конана Дойля.

Со всей историей про коронавирус мы подзабыли о важном: главные героини планеты (нисколько не умаляя заслуг врачей) — это девочки и девушки. Билли Айлиш, Грета Тунберг, далее по списку — вы и сами знаете. Совсем недавно об этом напоминала «Мулан» — удачный игровой ремейк «диснеевской» классики, исправивший все недочеты оригинала.

Теперь слово за Netflix: сервис выпускает «Энолу Холмс», экранизацию первой книги из пастишного янг-эдалт-цикла о приключениях младшей сестры самого известного сыщика в мире. Произведения Артура Конана Дойля о ней вероломно умалчивали, поэтому девушку пришлось выдумывать американке Нэнси Спрингер.

Впрочем, наследники придерживаются другого мнения — и намерены засудить писательницу, а заодно Netflix и студию Legendary. Предлог, стоит отметить, изобретательный: якобы раз Шерлок Холмс испытывает эмоции, это подпадает под содержание последних десяти рассказов, права на которые пока не стали общественным достоянием.

Но вернемся к фильму. Энола (Милли Бобби Браун) всю жизнь провела наедине с матерью Эудорией (Хелена Бонем Картер). Отец рано умер, братья — Майкрофт (Сэм Клафлин) и Шерлок (Генри Кавилл) — давно покинули родное поместье, не приезжают и не пишут. В день своего 16-летия Энола обнаруживает, что ее мать куда-то исчезла. Это обстоятельство вынуждает Майкрофта и Шерлока все же посетить родовое гнездо. Однако вместо того, чтобы помочь сестре в поисках пропавшей родственницы, они хотят отправить ее в женский интернат, где из «дикарки» выплавят «настоящую леди». Тогда девушка решает взять дело в свои руки — и по примеру шарообразного героя известной сказки сбегает от непутевых старших. По пути она встречает еще одного беглеца — юного виконта Тьюксбери (Луис Партридж).

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Кадр из фильма «Энола Холмс» (2020) Кадр из фильма «Энола Холмс» (2020)
Кадр из фильма «Энола Холмс» (2020)

Кадр из фильма «Энола Холмс» (2020)

Warner Bros.

Это уже четвертый фильм в этом году, снятый по сценарию Джека Торна, человека крайне непредсказуемого — он способен выдавать как совершенно чудесные вещи («Молокососы»), так и невозможно пресные («Аэронавты»), не говоря уже об откровенно чудовищных Гарри Поттер и проклятое дитя»). «Энола Холмс», к счастью, попадает в первую категорию. Это увлекательное приключенческое кино, за которое можно (и даже нужно) смело усаживаться с ребенком — без перспективы заскучать.

Кроме того, выясняется, что успешный проект, связанный с фамилией «Холмс», вовсе не должен фонтанировать маскулинностью и слоу-мо (прости, Гай Ричи) — или разворачиваться в наши дни (простите, Марк Гэтисс и Стивен Моффат). Хотя, конечно, прежние экранные воплощения Шерлока здесь не игнорируются полностью. О фильмах с Робертом Дауни — младшим напоминают околостимпанковый Лондон, манерный саундтрек и общая хлесткость повествования. А о сериале с Бенедиктом Камбербэтчем — модернизация, только не фактическая, а смысловая. Разумеется, это кино о феминизме — о чем же еще.

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Кадр из фильма «Энола Холмс» (2020) Кадр из фильма «Энола Холмс» (2020)
Кадр из фильма «Энола Холмс» (2020)

Кадр из фильма «Энола Холмс» (2020)

Warner Bros.

Так что в первую очередь фильм похож не на предшественников по шерлокиане, а на современные истории о своенравных и независимых женщинах: сериалы «Дрянь» и «Убивая Еву». К обоим приложила руку главная сценаристка момента — Фиби Уоллер Бридж, а еще над ними же трудился режиссер Гарри Брэдбир, который и снял «Энолу Холмс». Поэтому регулярный слом четвертой стены (Энола крайне разговорчива) и надменность в отношении мужчин (совершенно обоснованная) не вызывают удивления — ясно, откуда растут уши.

Особенно чувствительных зрителей может раздосадовать отсутствие снисходительности к всем известным героям. Майкрофт — убежденный сексист, не терпящий женской самостоятельности. Шерлок женщинам вроде бы сочувствует, однако ничего для изменения их положения предпринимать не намерен, даже когда речь идет о родной сестре (при этом фильм однозначно заявляет, что это дело и мужчин тоже). Естественно, в итоге Энола обставляет и того, и другого.

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Кадр из фильма «Энола Холмс» (2020) Кадр из фильма «Энола Холмс» (2020)
Кадр из фильма «Энола Холмс» (2020)

Кадр из фильма «Энола Холмс» (2020)

Warner Bros.

Впрочем, наблюдать за братьями Холмс все равно приятно. Генри Кавилл по-прежнему возмутительно обаятелен — и, надо сказать, в родной британской обстановке смотрится куда выгоднее, чем в американской супергероике. Действительно похожий на него чертами лица Сэм Клафлин, изображавший злодея в последнем сезоне «Острых козырьков», такой же притягательностью похвастаться не может, но в результате чем-то вроде симпатии проникаешься и к нему (у него есть вполне трогательная любовная линия с героиней Фионы Шоу, игриво оставленная пунктирной).

И все же главное лицо здесь — Милли Бобби Браун, которая успешно демонстрирует, что способна не только по-щенячьи распахивать глаза и истошно вопить от ужаса. В ее исполнении юная сыщица завораживает: она невероятно живая и яркая, каждую эмоцию невольно проживаешь вместе с ней. В «Эноле Холмс» 16-летняя актриса не только сыграла выдающуюся роль, но и выступила в качестве продюсерши, о чем мечтала еще со съемок в «Очень странных делах». Прибавьте к этому статус самого юного посла доброй воли ЮНИСЕФ — и вот, пожалуйста, еще одна героиня момента. В распоряжении Netflix есть еще пять книжек Нэнси Спрингер, и здесь хочется одного — пожелать наследникам Артура Конана Дойля как можно меньше удачи в суде.