Первая ласточка: «Неистовый» с Расселом Кроу откроет кинотеатры

Руководство кинокомпании Solstice Studios назначило на 4 июля дату выхода психологического триллера «Неистовый» с Расселом Кроу, сделав таким образом заявку на первую большую «посткарантинную» кинопремьеру.

Вопреки уже сложившейся практике переноса премьер на более поздние сроки из-за ограничительных мер, введенных в связи с распространением пандемии коронавируса, Solstice Studios наоборот передвинули запланированную ранее дату — 4 сентября — на два месяца назад.

«Когда мы дали зеленый свет этому фильму, я подумывал о том, что 4 июля и Рождество будут для него двумя самыми неподходящими вариантами. Мы застолбили 4 сентября, а потом случился COVID-19, и «Тихое место 2» сдвинулось со своей премьеры на нашу дату. Когда ты сидишь в гоночной лодке и на тебя идет гигантский корабль, тебе лучше подвинуться», — сказал гендиректор компании Марк Гилл.

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По его словам, график премьер на сезон осень/зима 2021 года был уже достаточно плотным, и это подало им идею выбрать дату пораньше. Гилл также заверил, что первым в известность о планах компании был поставлен президент национальной ассоциации владельцев кинотеатров Джон Фитиан.

«Если бы они сказали: «Вы не можете открывать кинотеатры», мы бы сказали: «Забудем об этом». Мы не хотим совершать небезопасных шагов и действовать без руководства экспертов», — добавил он.

В компании также рассказали об опросе, проведенном среди 1000 любителей посещать кинотеатры, результаты которого показали, что многие из них хотели бы вернуться к просмотру в привычном формате уже в июле.

Еще один результат проведенного опроса показал, что лидирующим жанром по зрительским ожиданиям стал триллер.

«Мы думали, что около 40% скажут, что хотят вернуться в кинозалы, но были удивлены, когда это число достигло 80%», — поделился Гилл результатами исследования.

По его словам, так как «Неистовый» представляет собой «относительно скромный» в плане бюджета фильм ($33 млн), то даже прибыль в $30 млн устроит его создателей.

Как отмечают эксперты, если никто не займет места в графике рядом с «Неистовым», то фильм сможет обернуть в свою пользу уменьшение зрительского потока, связанного с социальным дистанцированием, который вводится в кинотеатрах для ограничения распространения вируса.

«Может быть, нам не удастся добиться этого с помощью 2000 кинотеатров, но нам тогда понадобится 8000 кинотеатров. Существует 40 тысяч кинотеатров. Будучи единственным новым фильмом на рынке на тот момент, мы рассчитываем, что сможем получить столько кинотеатров, сколько нам будет нужно», — раскрыл планы компании Гилл.

Таким образом, увеличив покрытие, компания планирует компенсировать снижение доходов в каждом из них, к которому приведет «шахматное правило», по которому зрители должны будут рассаживаться в залах кинотеатров через одно кресло. Прогнозируется, что эта мера на 50% или более снизит доход владельцев кинотеатров.

«Они сказали, что пережили потопы, ураганы, бунты и перестрелки, и каждый раз им приходилось адаптироваться к ситуации на ходу. Они [владельцы кинотеатров] все говорят, что у них было время подготовиться, и что они все сделают как надо», — заверил Гилл.