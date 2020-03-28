Угроза сохраняется: в Китае вновь закрыли кинотеатры

Власти Китая вновь распорядились закрыть кинотеатры по всей стране в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса, передает Variety. Меньше недели назад около 600-700 владельцев заведений возобновили работу после того, как в стране не выявили ни одного случая заражения COVID-19 среди местных жителей.

Согласно изданию, кинотеатры не получили прибыли, которая позволила бы им покрыть расходы. В день сеансы посещало менее одного человека, а кассовые сборы КНР за короткий период составили всего несколько тысяч долларов.

Первыми о повторном закрытии кинотеатров заговорили в провинции Цзянсу. Когда заведения смогут снова открыться, правительство Китая не уточнило.

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«Кинотеатры не возобновляют свою деятельность. Те, что уже открылись, должны немедленно прекратить свою работу» — говорится в заявлении, опубликованном в местном Yangtze Evening News.

Новость о возобновлении китайского кинопроката появилась после того, как в городе Ухань и провинции Хубэй по состоянию на 19 марта не было выявлено ни одного нового случая заражения. Об этом сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР. На фоне спада активности коронавируса с 25 марта в Хубэе был отменен двухмесячный карантин.

По данным The Hollywood Reporter, первыми должны были стартовать показы четырех фильмов франшизы «Мстители», включая «Эру Альтрона» и «Войну бесконечности», а также «Аватар», «Начало» и «Интерстеллар» Кристофера Нолана. Ожидалось, что в прокат также выйдут переиздания китайских фильмов «Блуждающая Земля», «Охота на монстра 2» и «Война волков 2».

Вторая волна релизов пришлась бы на международные премьеры — «Кролик Джоджо» (изначально должен был стартовать 12 февраля), «Маленькие женщины» (14 февраля), «Доктор Дулиттл» с Робертом Дауни-младшим и «1917» (21 февраля). Предполагался выход локальной новинки — «Детектив из Чайнатауна 3» («Detective Chinatown 3»).

Однако, по информации Variety, после возобновления сеансов китайские граждане с неохотой шли в кино. В пятницу, 20 марта, в стране заработали 486 залов, а к понедельнику, 23 марта, — уже 507, что все равно меньше 5% от их общего числа. Всего 20 марта билетов было продано на $2 тыс., а в Гуанчжоу и Фуцзяни вовсе не было ни одного зрителя.

В свою очередь ряд ведущих залов Китая принял решение не открываться во время пандемии COVID-19. В частности, Шанхайский большой театр, Большой театр провинции Шэньси и Национальный центр исполнительских искусств в Пекине заявили, что отменят или перенесут свои апрельские премьеры и останутся закрытыми в обозримом будущем. Свое решение они объяснили беспокойством за здоровье зрителей. Часть постановок была перенесена на август 2020 года.

В то же время представители киноиндустрии бьют тревогу и просят правительство Китая о поддержке. «Если страна не поддержит нас в ближайшее время, китайский прокат вернется обратно в прошлое столетие», — приводит слова одного из них Variety.

Тем временем международный урон кинопрокату из-за распространения коронавируса, по оценкам экспертов, составил уже $7 млрд, а в ближайшие месяцы эта сумма может увеличиться до $17 млрд. В Италии, оказавшейся главным очагом распространения эпидемии в Европе, кинотеатры рискуют потерять около 70–75% выручки.