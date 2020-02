«Шантаж, угрозы и вымогательство»: начался новый «Голос. Дети»

Первый выпуск нового сезона песенного шоу «Голос. Дети» начался с совместного исполнения наставниками, которыми в этот раз стали Полина Гагарина, Валерий Меладзе и рэпер Баста, кавера на песню «Oh, Carol» группы Smokie с русским текстом, написанным специально для программы Константином Меладзе.

Первым молодым исполнителем, который вышел на сцену седьмого сезона «Голос. Дети», стал шестилетний Мирон Довгань из Челябинска. На первых же строчках хита группы «Любэ» 2005 года «Рассея» под овации зрителей к нему повернулись Гагарина и Баста, а Меладзе присоединился к ним после начала основной части песни. Мальчик стал первым участником команды Меладзе. «Я просто нашел путь к сердцу ребенка», — сказал Меладзе. «Шантаж, угрозы и вымогательство», — добавил Баста.

Одиннадцатилетняя Элина Хан из Калуги начала свое исполнение хита The Beatles «Back in the USSR» с джазового куска, в конце которого на свою кнопку нажала Полина Гагарина. «Спасибо, мальчики, что не повернулись», — сказала певица, которая удивилась энергетике молодой певицы.

Следующей на сцену вышла Елизавета Сметанникова из Новосибирска. Десятилетняя исполнительница спела песню «Экспонат» группы «Ленинград». За несколько секунд до припева свои кнопки нажали Меладзе и Баста, а Гагарина повернулась к девочке на середине второго куплета. Молодая певица призналась, что ее отец очень любит песни Сергея Шнурова, но Меладзе подчеркнул, что из-за ее энергетики сама композиция отошла на задний план. После долгих уговоров участница шоу решила присоединиться к команде Басты.

Ни один из наставников не оценил одиннадцатилетнего Зелимхана Атаева из Махачкалы, который выбрал для своего выступления на «Голосе» итальянскую песню «Parlami d'amore, Mariu». Несмотря на это, Меладзе назвал выступление трогательным и душевным, а также посоветовал молодому конкурсанту продолжить обучение музыке, чтобы «обкатать двигатель».

Приехавшая в Москву из Рязани десятилетняя Милана Волкова выбрала для своего дебюта в «Голосе» песню «Не пара», которую спела для саундтрека второй части мультфильма «Монстры на каникулах» Полина Гагарина. «То есть, у меня шансов нет», — сказал Меладзе, который вместе с самой Гагариной повернулся к девочке. Молодая участница пошла в команду своей любимой певицы.

Прямо перед своим выступлением восьмилетняя Таисия Скоморохова из Одинцово решила, что будет выступать без обуви. Ее исполнение песни «Goomba boomba» перуанской исполнительницы Имы Сумак заставило развернуться всех наставников, а Гагарина призналась, что «вся в мурашках» от исполнительской манеры молодой участницы. Именно в команду певицы решила пойти молодая участница.

Никто из наставников не развернулся к тринадцатилетнему Александру Переплетчикову из села Павловка Оренбургской области, который спел романс XIX века «Вдоль по улице метелица метет». Меладзе обратил внимание молодого певца на то, что он выбрал чересчур классический стиль, который пришлось бы ломать в рамках формата программы.

В последний момент нажал на кнопку Валерий Меладзе во время выступления четырнадцатилетней Карины Силлер из Санкт-Петербурга, которая выбрала для исполнения песню «Strange Birds» певицы Birdy, однако девушка все равно не смогла сдержать слез, когда вышла к своей команде поддержки.

После долгих уговоров Гагариной, которая в шутку угрожала метнуть свои блокнотом в кнопку Басты, рэпер повернулся к 13-летнему Ивану Кургалину, выбравшему для исполнения песню «Слишком влюблен» группы «Нервы». «Я знал, что такие песни нужно дослушивать до конца», — пояснил Баста, а сам молодой певец признался, что влюблен в Полину Гагарину.

Исполнение двенадцатилетней Анной Бажановой из Подольска хита Майкла Джексона «Billi Jean» не произвело достаточного впечатления на наставников, чтобы кто-либо из них выбрал молодую певицу. Уже после окончания ее номера Валерия Меладзе отметил, что диапазон конкурсантки был «чуть-чуть сыроват» для этой песни.

Валерий Меладзе повернулся в самом начале песни «Somewhere» из мюзикла «Вестсайдская история» десятилетней Алисой Савчиц из Санкт-Петербурга, а в конце ее номера свою кнопку нажал и Баста, в команду которого и ушла молодая певица.

По итогам первого раунда слепых прослушиваний в команду Гагариной и Басты вошли по три участника, а к Меладзе присоединились двое молодых исполнителей.