Дорого и богато: каким был сериал по «Звездным войнам» от Лукаса

В Сети появился десятиминутный ролик, в который вошли тестовый эпизод сериала «Star Wars: Underworld» (можно перевести как «Звездные войны: Другой мир» — а также «Подземный мир», «Преступный мир» и «Преисподняя») и кадры с его съемок. Видео было опубликовано на YouTube-канале Holonet (во вселенной франшизы так называлась коммуникационная сеть, обеспечивающая голографическую и другие виды связи между планетами, являющимися членами Республики), который был создан всего за несколько дней до этого — и каких-то других роликов там пока что нет.

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Согласно ScreenArt, события тестового эпизода разворачиваются на планете Корусант и крутятся вокруг шпионки-повстанки, которая с помощью специального устройства пытается украсть у Империи секретные данные — вероятно, связаны они с космическим кораблем класса «Звездный разрушитель». В итоге все это приводит к перестрелке со штурмовиками, которые — естественно — в очередной раз демонстрируют удивительную «меткость».

Исходя из ролика, данную сцену полностью снимали в студии — актеры играли на фоне зеленого экрана, тогда как все остальное (город, машины и так далее) дорисовывалось графикой.

Выложенные на YouTube кадры, очевидно, являются частью проекта создателя космической саги Джорджа Лукаса, который так и остался нереализованным. Снимать сериал по «Звездным войнам» Лукас начал еще в первой половине нулевых. Его действие должно было развернуться во временном промежутке между событиями «Мести ситхов» и «Новой надежды». Согласно слухам, в этом шоу Лукас хотел показать, как устроен криминальный мир Галактики и тамошнюю жизнь низших слоев населения.

Изначальный план Лукаса касательно сериала был как минимум грандиозным — предполагалось выпустить 100 (!) 42-минутных эпизодов.

Однако идея — несмотря на то что было написано 50 сценариев и даже, как оказалось, снят тестовый эпизод — так и не претворилась в жизнь по причине крайне высокой производственной стоимости. По информации СМИ, стоимость некоторых эпизодов должна была составлять аж $50-60 млн — и таких средств Лукасу, конечно же, так и не выделили.

При этом сериал по «Звездным войнам» в итоге все-таки был снят, однако уже не Лукасом: в 2012 году компания Lucasfilm (и вся ее продукция, включая культовую франшизу) была приобретена Disney, и спустя семь лет на стриминговом сервисе Disney+ стартовало шоу «Мандалорец», роли в котором исполнили звезда «Игры престолов» и «Нарко» Педро Паскаль, а также Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу», «Мир Дикого Запада»), Джина Карано («Дэдпул», шестая часть «Форсажа»), Эмили Суоллоу («Сверхъестественное», «Менталист», «Как избежать наказания за убийство»), Карл Уэзерс («Рокки», «Хищник»), Омид Абтахи («Американские боги»), Вернер Херцог (многократный лауреат Каннского кинофестиваля, режиссер «Фицкарральдо») и обладатель «Золотого глобуса» за роль в «Повелителе приливов» Ник Нолти.

При этом постановщиками серий первого «Мандалорца», включившего в себя восемь эпизодов, выступили такие знаменитые кинематографисты, как Дэйв Филони, автор полнометражного мультфильма «Звездные войны: Войны клонов» и нескольких анимационных сериалов по киновселенной, Тайка Вайтити («Тор: Рагнарек»), Рик Фамуйива («Наркотик»), Дебора Чоу («Мистер Робот») и актриса Брайс Даллас Ховард, известная по «Миру Юрского периода». Продюсером проекта стал Джон Фавро, приложивший руку к «Железному человеку» и «Мстителям».

Интересно, что даже на «Мандалорца» было потрачено меньше денег, чем Лукас собирался вкладывать в свой собственный сериал по «Звездным войнам»: в среднем на серию проекта Disney+ уходило около $12-15 млн.

Впрочем, свою лепту в «Мандалорца» Лукас все-таки внес — шоураннер сериала Фавро еще перед премьерой рассказывал, что консультировался с создателем «Звездных войн» — и тот посоветовал ему не забывать о юных зрителях.