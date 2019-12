«Despacito», Эд Ширан и «Gangnam Style»: названы клипы десятилетия

Самым популярным клипом десятилетия, по данным видеосервиса YouTube, оказалось видео пуэрториканцев Луиса Фонси и Дэдди Янки «Despacito», которое набрало 6,5 млрд просмотров. Сама песня была записана в 2016 году и стала доступна для скачивания в январе 2017 года. Она стала хитом в чартах более чем 40 стран. Ремикс с участием Джастина Бибера, появившийся в апреле 2017 года, сумел возглавить хит-парады США и Великобритании, что произошло с испаноязычной песней второй раз с 1996 года, когда такой композицией стала «Macarena».

Видео было занесено в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный клип на YouTube, а в апреле 2017 года ее даже использовал в своих целях президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Реклама

Его команда изменила в песне слова, включив туда призыв к участию в выборах в национальное учредительное собрание, что вызвало возмущение Фонси и Янки. Они официально заявили, что не передавали Мадуро прав на использование своей композиции, однако подчеркнули, что эта кража несопоставима с другими преступлениями главы государства, которого музыканты назвали «диктатором».

Сразу два клипа Эда Ширана оказались в итоговой десятке уходящего десятилетия. Хит 2014 года «Thinking Out Loud», ставший первой песней, продержавшейся год в британском хит-параде UK Top 40, оказался на десятом месте с 2,86 млрд просмотров. Саму песню Ширан написал всего за 20 минут в соавторстве с Эми Уэдж, с которой он знаком с 17 лет. Певец сравнивал композицию с творчеством Ван Моррисона. Видео собрало 2,7 млн просмотров на YouTube за первые сутки. В 2016 году песня стала причиной судебного иска, который подал композитор Эд Таунсенд. Он утверждал, что в ней были использованы элементы песни «Let's get it on», которую он написал совместно с Марвином Гэем, однако впоследствии отозвал свое заявление.

Клип на хит Ширана «Shape of You» набрал 4,5 млрд просмотров. Ширан опубликовал несколько секунд из песни в качестве тизера 4 января 2017 года, а на следующий день — официальное видео на нее. За первую неделю сингл был продан 227 тысяч раз. В июле она стала самой часто прослушиваемой с помощью стриминговых сервисов песней в Великобритании. Этот хит оказался для Ширана первым треком, который занял первое место в американском Billboard Hot 100. Сам музыкант признавался, что писал песню для Рианны, однако позднее решил оставить ее себе.

Третьим по просмотрам клипом второго десятилетия XXI века — 4,3 млрд — стало видео на песню рэпера Уиз Халифа и поп-певца Чарли Пута «See You Again» из саундтрека к седьмой части самой популярной гоночной франшизы «Форсаж».

Композиция была записана в память об актере Поле Уокере, который погиб во время работы над фильмом. Она продержалась 12 недель на вершине Billboard Hot 100, а за первые пять месяцев было продано более 3,4 млн копий.

Видеоколлаборация британского продюсера Марка Ронсона и американского поп-певца Бруно Марса «Uptown Funk», завоевавшая премию «Грэмми» как «Лучшая запись» в 2015 году, заняла четвертое место по количеству просмотров на YouTube за 10 лет — 3,7 млрд. Сама песня родилась из импровизации Марса и его музыкантов во время одного из туров, однако композиция претерпела множество изменений за те семь месяцев, что длилась работа над ней. Музыканты также решили добавить в нее отрывок из Тринидада Джеймса «Don't Believe Me, Just Watch», который играл перед их саундчеками на концертах. После релиза композиция продержалась 14 недель на вершине Billboard Hot 100, что стало третьим результатом за всю историю хит-парада.

Замкнул пятерку самых популярных клипов десятилетия южнокорейский исполнитель PSY, чей вирусный клип на песню «Gangnam Style» посмотрели более 3,4 млрд раз. Клип на трек, получивший название в честь разговорного выражения, означающего роскошный образ жизни, вышел 15 июля 2012 года. В сентябре ролик установил рекорд, собрав 3,6 млн лайков, в декабре он стал первым видео с количеством просмотров более 1 млрд. В результате видео на эту песню удерживало статус самого просматриваемого клипа на YouTube на протяжении 5 лет, пока его не сменил «See You Again».

В десятку самых просматриваемых музыкальных клипов десятилетия также вошли видео на песни «Sorry» Джастина Бибера (3,2 млрд просмотров), «Sugar» группы Maroon 5 (3,08 млрд просмотров), «Roar» Кэти Перри (2,9 млрд просмотров) и «Counting Stars» группы OneRepublic (2,88 млрд просмотров).