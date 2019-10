Убрали Джонни Деппа: кто сыграет в новых «Пиратах»

Актриса Карен Гиллан может исполнить главную роль в новой части «Пиратов Карибского моря», передает портал We Got This Covered со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. По данным издания, звезда «Стражей галактики» заменит на посту Джонни Деппа, до этого сыгравшего во всех частях франшизы.

Отмечается, что Гиллан воплотит образ пиратки Рэд и отправится исследовать «ранее неизведанные территории».

Гиллан прославилась после роли Эми Понд в сериале «Доктор Кто». Она также сыграла злодейку Небулу в кинематографической вселенной Marvel и Руби Раундхаус в новом «Джуманджи», сиквел которого выйдет в российский прокат в декабре этого года.

Слухи о том, что Джонни Депп снят с роли капитана Джека Воробья, появились еще в октябре прошлого года. Спустя два месяца глава производственного отдела Disney Шон Бейли подтвердил информацию. По его словам, благодаря перезагрузке франшиза получит «новую энергию и жизненную силу», необходимые пиратской саге.

«Мы хотим привнести во франшизу новую энергию и жизненную силу. Я искренне люблю предыдущие фильмы серии, однако сценарий, написанный к новой картине авторами «Дэдпула» Реттом Ризом и Полом Верником оказался настолько впечатляющим, что студия решила дать ему шанс, устроив всей саге «взбучку», — заявил Бейли.

«Пираты Карибского моря» является одним из самых успешных проектов Disney. Пять фильмов серии собрали в международном прокате в общей сложности более $4,5 млрд (не считая доходов от продажи сопутствующих товаров). Во многом этому поспособствовал и сам Джонни Депп, ставший лицом киновселенной благодаря образу Джека Воробья.

Тем не менее не исключено, что решение о перезапуске франшизы произошло на фоне падения некогда баснословных сборов «Пиратов».

Пятый фильм цикла — «Мертвецы не рассказывают сказки» — хотя и стал прибыльным, но значительно уступил предыдущим лентам по сборам. Для сравнения: четвертая картина «Пираты Карибского моря: На странных берегах» заработала в мировом прокате $1,05 млрд, в то время как последняя — всего лишь $794 млн. Кроме того, некоторые из критиков назвали фильм худшим в истории саги. «Мертвецы не рассказывают сказки» был трижды номинирован на «Золотую малину» — в том числе в категориях «Худшая мужская роль» (Депп), «Худшая мужская роль второго плана» (Хавьер Бардем) и «Худший экранный ансамбль».

То, что Деппа исключили из актерского состава «Пиратов», во многом связывают с его громким разводом со звездой «Аквамена» Эмбер Херд. Голливудские знаменитости поженились в начале 2015 года, но уже вскоре их брак развалился. Инициатором расставания стала актриса — в 2016-м она опубликовала в газете The Sun колонку, где обвинила мужа в домашнем насилии.

По словам Херд, в ходе одной из ссор Депп бросил в нее смартфон, оставив на ее лице синяк. Актриса подчеркнула, что к скандалу привело опоздание артиста на празднование ее юбилея: исполнитель роли Джека Воробья якобы явился в ресторан с многочасовой задержкой, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Сам Депп долгое время никак не комментировал обвинения Херд, но в итоге все-таки поделился своей версией событий.

В своем заявлении актер привел показания свидетелей, видевших актрису в тот день, передает TMZ. По их утверждениям, на девушке не было никаких следов избиения. Один из источников отметил, что побои появились у звезды только спустя шесть дней. По мнению Деппа, она сама нанесла себе увечья с целью его опорочить. Кроме того, согласно показаниям полицейских, явившихся на вызов в дом пары, Херд заявила, что между ней и ее супругом «ничего не произошло».

В 2018 году в интервью The Rolling Stones Депп признался, что до сих пор тяжело переживает развод с бывшей женой. По его словам, предательство супруги стало для него полной неожиданностью, в связи с чем он начал злоупотреблять алкоголем. В результате расторжения брака в начале 2017 года голливудский актер выплатил бывшей жене около $5,5 млн.