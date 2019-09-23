«Выстрелил, и мы побежали»: назван убийца Михаила Круга

Следователям удалось «в мельчайших подробностях установить всю картину» убийства популярного певца Михаила Воробьева, более известного как Михаил Круг, произошедшего в Твери летом 2002 года. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета России.

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В пресс-релизе ведомства отмечается, что на первоначальном этапе расследования сыщики установили, что в ночь на 1 июля 2002 года в дом «короля русского шансона», расположенный в поселке Мамулино, «тайно проникли двое мужчин с целью ограбления, и один из них совершил убийство певца». Позднее правоохранители заподозрили в причастности к преступлению членов банды «Тверские волки», которая в те годы орудовала на территории Твери и Тверской области.

«На причастность к совершению убийства Михаила Круга проверялся в том числе член указанной банды Александр Агеев, который полностью отрицал свою вину. Каких-либо прямых доказательств, свидетельствующих о совершении данного преступления Агеевым, на тот момент получено не было, — говорится в релизе. — Однако в 2019 году <...> [была] получена дополнительная информация об обстоятельствах совершения убийства».

В результате, с целью проверки новых сведений из исправительных колоний в тверской следственный изолятор были этапированы два члена банды — все тот же Агеев и Александр Осипов, отбывающие пожизненные заключения за ряд заказных убийств.

«Агеев дал признательные показания о нападении им совместно с еще одним участником банды Дмитрием Веселовым на дом Михаила Круга, — сообщает СК. — [Он] указал мотивы, по которым они проникли в дом потерпевшего, пояснив при этом, что убийство певца не планировалось».

Согласно Агееву, они с Веселовым планировали ограбить дом 40-летнего певца по указанию некого «Лома», местного криминального авторитета, будучи уверенными, что артист и его семья в тот вечер будут в отъезде. Заказчик кражи якобы предполагал, что Круг после обнаружения пропажи имущества обратится за помощью именно к нему — а тот, «найдя» ценные для музыканта вещи, сумеет добиться от Михаила выплаты части гонораров с концертной деятельности.

«Однако Михаил Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. Возникшие препятствия Веселов, не задумываясь, решил устранить, применив к теще Круга насилие. Когда на пути злоумышленника внезапно возник Круг, Веселов выстрелил в него два раза из имевшегося у него пистолета «ТТ» калибра 7,62 мм, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа.

После этого Веселов и Агеев с места преступления скрылись. Смерть певца наступила в больнице города Твери в результате огнестрельных ранений груди и живота», — уточняется в сообщении органа.

По информации СК, Веселов был убит менее чем через год после кончины Круга от рук другого участника «Тверских волков» Александра Осипова. Из слов самого мужчины следует, что на убийство Веселова он пошел, желая отомстить за любимого певца, с кем был знаком лично: «Узнав, что в смерти Круга виновен Веселов, [он] застрелил последнего в лесном массиве на территории Кимрского района Тверской области. <...> С учетом смерти Веселова, подозреваемого в убийстве, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования».

Следственный комитет также предоставил видеозапись следственного эксперимента, проведенного в доме Круга, в рамках которого Агеев рассказал некоторые подробности совершенного преступления: «Третий этаж, куда мы сразу поднялись, чтобы осмотреться. Услышали, что кто-то вошел в дом, решили спрятаться. <...> Потом слышны шаги по лесенке, и вошла женщина. А так получилось, что диван шатался. И завязалась борьба. И она отскочила к двери. <...> В этот момент открывается дверь, зашла жена Круга. Она увидела, что я в маске, Веселов с пистолетом, закричала, побежала вниз.

И когда сбегали с лесенки, Веселов сбегал первым, из какой-то двери вышел Круг. Он выстрелил, и мы побежали».

Известно, что в день убийства популярнейшего шансонье в его доме — помимо самого артиста — находились пять человек: его супруга Ирина, теща Михаила и трое детей. Получив два огнестрельных ранения, Михаил потерял сознание. Согласно СМИ, из-за криминального характера происшествия «скорая помощь» отказалась приезжать без милиции, поэтому Круга до больницы на машине довез его сосед, однако жизнь музыканта врачи спасти не смогли.