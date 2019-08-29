«Давно занят»: Лолита о расставании с мужем

Певица Лолита Милявская намекнула на то, что у ее пятого супруга Дмитрия Иванова, о расставании с которым она сравнительно недавно объявила в соцсетях, уже появилась другая женщина — следовательно, надежды на сохранение семьи не осталось, и они действительно разводятся. Ранее 55-летняя артистка признавалась, что ей непросто дался разрыв с мужчиной.

«Он давно занят», — цитирует звезду kp.ru.

Подписчики и друзья популярной эстрадной исполнительницы, в свою очередь, попытались поддержать ее добрыми словами в соцсетях. В частности, певица Анжелика Варум написала большой и эмоциональный пост, в котором попыталась подбодрить коллегу. Назвав Милявскую «Лоликом» и «своей девочкой», Варум отметила, что они знакомы более 25 лет.

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«Умная, красивая, талантливая, добрая. По-настоящему добрая и великодушная! Артист, быстроте реакции которого может позавидовать самый блистательный комик, — заявила Анжелика. — Человек с болезненным чувством справедливости и безусловным доверием, чем часто пользуются нечистоплотные персонажи».

Досталось от Варум и самим обидчикам Лолиты: «Если вы не способны любить эту девочку, как своего ребенка, заботиться о ней, баловать, если не готовы поклясться провести с ней остаток жизни в любви и согласии, лучше не подходите».

«Еще раз увижу, пристрелю на месте! — пригрозила им исполнительница. — Смотреть на руины, которые вы после себя оставляете, невыносимо! А каждый раз собирать кирпичик за кирпичиком и восстанавливать этот храм нерастраченной любви адски сложно».

В заключение своего эмоционального выступления артистка признала, что «любить, как свою единственную и неповторимую женщину, эту огромную планету — Лолиту Милявскую — непросто». При этом тут же порекомендовала мужчинам рассчитывать свои силы и не соваться к звезде, если их не хватает. «Несогласных просьба воздержаться от комментариев. Поверьте на слово, не тот случай», — отрезала звезда.

О предстоящем разводе с 44-летним мужем Милявская рассказала еще в начале июля, сделав соответствующее заявление в своем инстаграме. «Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. У меня был замечательный молодой муж целых девять лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне», — написала артистка.

Позже СМИ сообщали о том, что Милявская приехала в Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» в очень подавленном настроении и — судя по всему, из-за стресса — заметно сбросила вес. «Грустная и красивая» — писали тогда в прессе.

При этом на тот момент речь о сохранении брака все еще шла. «Я не в состоянии развода. Мы с мужем пока просто разъехались. Никто из нас пока не подавал заявления на развод, — говорила Милявская. — Это нормальная пыль, которую надо стирать с отношений».

На вопрос о том, как знаменитость относится к брачным контрактам, она призналась, что давно уже обезопасила себя такого рода документом. «Я хорошо отношусь к брачным контрактам. Это нормальная мировая практика», — сказала Лолита.

Позже Милявская побывала на шоу блогера Анастасии Ивлеевой. Во время интервью артистка рассказала историю своей первой любви. Будучи 16-летней девушкой, она полюбила солиста группы «Аракс» Анатолия Алешина, который на тот момент был вдвое ее старше. Описывая свои чувства, звезда иронизировала, что они не были «омрачены сексом».

Романтические отношения Лолиты с бывшим теннисистом Ивановым завязались в конце прошлого десятилетия, и вскоре пара вступила в официальный брак. Пятый муж артистки оказался моложе ее на 11 лет, но это никого не смущало.

Певица часто признавалась, что именно этот мужчина сделал ее по-настоящему счастливой и позволил почувствовать себя защищенной. В канун семилетия со дня свадьбы Иванов заявлял в интервью «Стархиту»., что в их отношениях романтики немного, но уважение и забота присутствуют всегда

«Романтика была на первом этапе отношений — сейчас уже больше бытовуха. Ну, массажи всегда Лоле делаю. Потому что вижу, как она приходит, ложится уставшая. Но массаж ног для меня — не романтика, а что-то само собой разумеющееся», — говорил экс-супруг Милявской.