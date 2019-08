Внук Николсона и классик живописи: чего ждать от альбома Ланы дель Рей

Американская певица Лана дель Рей поделилась подробностями своего предстоящего шестого альбома «Norman Fucking Rockwell». В частности, артистка анонсировала дату выхода проекта (30 августа) и трек-лист, в который вошли 14 композиций, в том числе ремикс «Sublime Doin' Time» и ранее выпущенные «Mariners Apartment Complex» и «hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it».

В качестве соавтора песен значится Рик Нокэлс, сотрудничавший с Адель, Marina and the Diamonds, Sia, Jamie xx и многими другими. Над альбомом также работали продюсер Джек Антонофф, звукорежиссер Лора Сиск и бас-гитарист Зак Дауэса.

Кроме того, дель Рей представила обложку будущей пластинки. На ней 34-летняя певица позирует вместе с начинающим актером Дюком Николсоном, внуком трехкратного лауреата премии «Оскар» Джека Николсона.

Последний релиз дель Рей «Lust for Life» вышел в 2017 году. Пластинка заняла первое место в чартах США и Великобритании.

В апреле этого года поп-звезда Билли Айлиш в интервью Los Angeles Times попросила перестать сравнивать ее с Ланой дель Рей. По мнению 17-летней певицы, это неуважительно по отношению к исполнительнице.

«Все хотят, чтобы все со всеми соревновались. «Альбом Билли может превзойти альбом Арианы». Просто прекратите. Мне все равно. Я не хочу слышать, что Билли Айлиш — новая Лана дель Рей. Это неуважительно по отношению к Лане!» — заявила она.

Исполнительница отметила, что сравнение музыкантов друг с другом обесценивает все их заслуги.

«Эта женщина на протяжении всей своей карьеры создавала свой идеальный бренд, и ей не нужно слышать такие слова», — продолжила Айлиш.

В заключение знаменитость подчеркнула, что не хочет, чтобы через пару лет другую молодую певицу называли «новой Билли Айлиш». Из-за манеры исполнения юную артистку в прессе часто сравнивают с такими певицами как Лана дель Рей, Лорд и даже Аврил Лавин.

В январе прошлого года СМИ сообщили о том, что группа Radiohead обвинила дель Рей в плагиате. Как сообщил The Sun, певицу заподозрили в заимствовании мелодии дебютного сингла группы Radiohead «Creep» 1992 года для своей композиции «Get Free» с альбома «Lust for Life».

По словам источника таблоида, обе команды юристов музыкантов пытались разрешить дело кулуарно и не доводить его до суда. При этом участники Radiohead были намерены добиться либо получения компенсации, либо включения своих имен в список соавторов песни с тем, чтобы получать авторские отчисления. Авторами «Get Free» значились сама певица, Кирон Мензес и Рик Ноуэлс.

Тогда многочисленные комментаторы под видео на песню «Get Free» на YouTube отметили, что последовательность аккордов и структура мелодии в обеих композициях действительно совпадает.

Информацию об иске от Radiohead дель Рей также подтвердила в своем твиттере. По словам певицы, ее песня не была вдохновлена «Creep», однако участники Radiohead так не считают и хотят иметь 100 процентов издательских прав на композицию «Get Free». Уточнялось, что представители певицы предлагали им 40 процентов, но те отказались.

В тот же день, 7 января, она сделала заявление по этому поводу во время своего сольного концерта в Денвере.

«Знаете, я и сама не знала, собираюсь ли упоминать о сегодняшнем... Но, думаю, стоит, потому что об этом уже немного рассказали в сегодняшних новостях. Я просто хочу сказать, что у меня есть особенная песня, за которую Radiohead хотят получить 100% от публикации», — сказала она.

Кроме того, дель Рей назвала песню «личным, современным манифестом».

«Я хотела сказать вам, что даже если она будет убрана отовсюду, это те чувства, которые я описала и к которым я буду стремиться, даже если эта песня не будет присутствовать на физических носителях, выпущенных позже», — заключила артистка.

Спустя два месяца, в марте 2018 года, вокалистка заявила, что ей удалось разрешить ситуацию с иском.

«Полагаю, теперь я могу петь эту песню, когда захочу, правда?» — сказала дель Рей в рамках фестиваля Lollapalooza.