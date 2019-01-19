«Вы шутите, а я стараюсь»: Зеленский обидел Порошенко

Комедийный актер сериала «Слуги народа» и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью «Украинской правде» рассказал о встрече с Петром Порошенко, которая состоялась в декабре прошлого года.

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По словам артиста, цель встречи с украинским лидером заключалась в том, чтобы выяснить, планирует ли шоумен принять участие в грядущих выборах президента страны в марте 2019 года. Как отметил Зеленский, во время разговора он ответил, что «думает».

«Ну а что я должен был сказать? Это правда, я думаю <...> Он (Петр Порошенко — «Газета.Ru») объяснил сложную ситуацию в стране, он старается. А вы, мол, так шутите, а я стараюсь», — цитирует актера СМИ.

На претензии действующего президента страны относительно сатиры Зеленского, комедиант подчеркнул, что его юмор «отражает общество». «Юмор — это такая легкая форма любому руководителю страны дать понять, где он живет и в какой ситуации. Мне кажется, что так всегда было», — заявил руководитель студии «Квартал 95». Он также подчеркнул, что счастлив, что на Украине «есть юмор».

Ранее украинские журналисты программы «Схемы» провели расследование о наличии у кандидата в президенты Владимира Зеленского бизнеса в России. Согласно некоторым данным, известный юморист якобы продолжает вести кинобизнес в стране несмотря на то, что заявлял о его закрытии.

Сам Зеленский записал видео с опровержением правдивости расследования, в котором заявил, что давно уже не имеет с Россией ничего общего.

«Я еще раз заявляю: ни я, ни «Студия Квартал 95», ни один из участников нашего коллектива — мы не работаем в России после того, что Россия сделала с Украиной. Мы туда не ездим, я там не выступаю, на меня там даже заведено уголовное дело в силу того, что я и компания «Квартал 95» помогали нашей армии финансами», — ответил шоумен.

По данным СМИ, в России есть три компании, занимающиеся производством фильмов и телепрограмм — «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс». Все они основаны кипрской фирмой Green Family LTD, которая в то же время является соучредителем украинской компании «Студия Квартал 95». В числе ее конечных бенефициаров указан и сам Зеленский, передает сайт «Радио Свобода».

Юрист «Квартала 95» Иван Баканов в сюжете «Телевизионной службы новостей» на канале «1+1», в свою очередь, заявил, что украинские журналисты «сознательно или бессознательно» путают понятия «бизнес» и «наличие компании».

«Мы бы хотели эти компании закрыть, но к большому сожалению, мы не имеем такой возможности, потому что не можем туда сами поехать. Такие задачи на закрытие компании были поставлены, но против Владимира, против «Квартала» в РФ возбудили уголовные дела (за указание финансовой помощи украинской армии — «Газета.Ru»), и приехать туда не представляется возможным», — прокомментировал ситуацию Баканов.

О своем намерении участвовать в выборах президента артист объявил в новогоднюю ночь в эфире украинского телеканала «1+1». Тогда принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому канал подвинул традиционное обращение действующего президента страны Петра Порошенко и вывел в эфир заявление Зеленского. Обращение лидера Украины было показано уже после полуночи.

В недавнем интервью журналисту Дмитрию Гордону Зеленский рассказал о своих отношениях с миллиардером Коломойским и ответил на опасения многих, что именно олигарх станет руководить страной в случае избрания артиста на пост президента.

«Ну как он может мной управлять? Рабства у нас нет, договор я кровью не подписывал», — сказал Зеленский.

Кроме того, сам олигарх в раннем интервью украинскому журналисту опроверг слухи о том, что он финансирует предвыборную кампанию звезды «Слуги народа». По словам Коломойского, он не может это сделать «в связи с финансовыми ограничениями, наложенными на его активы Лондонским судом».