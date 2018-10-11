«Президент в 2024-м»: что сказал Канье на встрече с Трампом

Как таковой, пресс-конференции не получилось, так как журналистам не хватило времени, чтобы задать все вопросы. Причиной этого стала продолжительная десятиминутная речь Уэста.

Реклама

Канье Уэст объяснил свои политические взгляды, и почему поддерживает республиканцев.

«Люди ожидают, что если ты афроамериканец, то автоматически поддерживаешь демократов, — сказал рэпер.

— Я много разговаривал на эту тему и пришел к выводу, что высокий достаток превращает людей и в том числе афроамериканцев в демократов. И меня упрекают и стараются даже напугать из-за того, что я ношу это кепку (красная кепка с надписью: «Сделаем Америку великой снова» — «Газета.Ru»). Но она мне наоборот дает силы и я учусь быть отважным.

Эта кепка превратила меня в Супермена, а он мой любимый герой».

Фоторепортаж: Канье Уэст встретился с Трампом в Белом доме __is_photorep_included12017995: 1

Канье также сказал, что ему нравится Хиллари Клинтон, но объяснил, почему не поддержал ее на выборах.

«Мои родители рано развелись, и я рос с матерью. И мне не хватало мужской руки в семье, — заявил Уэст. — Мне нравится Хиллари, но ее предвыборная кампания под названием «Я с ней» не дала мне чувство того, что я могу выйти и поиграть со своим сыном в мяч. Я не чувствовал этого.

Музыкант также объяснил свои слова по поводу того, что надо отменить 13-ю поправку к конституции США, которая отменила рабство. Он провел параллель с тем, что в стране нет 13-х этажей, потому что это несчастливое число. Этот пассаж вызвал усмешку у Трампа и всех присутствующих.

Уэст также заявил, что у него нет биполярного расстройства, в котором он признался совсем недавно — в начале лета. Об этом говорила и обложка его последнего альбома «ye».

«Я встретился с очень хорошим нейрологом, который сотрудничает с футболистами и баскетболистами, — подчеркнул музыкант.

— И он мне сказал, что у меня нет биполярного расстройства, а есть депривация сна, которая через 10-20 лет может довести меня до деменции, и я даже не буду помнить имен своих детей. И это бы произошло из-за ошибочного диагноза».

Канье также поделился своими далеко идущими и весьма амбициозными планами. Он объявил о намерении совместно с Apple создать самый экологичный компактный самолет и дал ему название — iPlane 1.

Наконец, Уэст поставил большую точку в своей десятиминутной речи, вспомнив инцидент, произошедший на шоу «Субботним вечером в прямом эфире».

«Знаете, как бы я хотел улучшить такие шоу, как «Субботним вечером в прямом эфире» и всех либералов? — спросил Канье. — Они должны понять, что, если он (в этот момент Уэст указал на Трампа) выглядит плохо, то и мы выглядим плохо. Он наш президент, и мы должны ему помочь. Мы должны вернуть рабочие места в Америку, а не производить все в Китае».

После окончания речи Уэста Трамп заявил, что он был впечатлен.

Президент спросил у Джима Брауна, хочет ли он что-либо добавить, но тот лишь сказал, что ему понравилась фраза Канье: «Если Трамп выглядит плохо, то и мы выглядим плохо». Трамп также запомнил это высказывание, и не исключено, что в ближайшее время это превратится в некий слоган.

Один из журналистов спросил, видит ли Трамп Уэста кандидатом в президенты в будущем. На что нынешний глава государства ответил, что «вполне возможно».

«Только после 2024 года», — сделал ремарку рэпер.

Напоследок музыкант сделал, по мнению многих, возмутительную вещь — нецензурно выразился в Овальном кабинете.

«Трамп скорее всего не ожидал, что такой сумасшедший ублюдок (crazy motherfucker), как я, будет его поддерживать», — сказал Канье.

Уэст подвергся немедленной критике со стороны демократической прессы. Основные антитрамповские медиа предложили рэперу опять начать принимать медикаменты от биполярного расстройства и назвали его безумцем. Достаточно лишь сказать, что CNN, известный своей непримиримой позицией по отношению к Трампу, днем ранее выпустил в эфир передачу, где приглашенные эксперты откровенно расистски высказались о Уэсте.

«Канье Уэст — это то, что происходит, когда негр не читает», — сказал один из гостей.

«Уэст — это номинальный негр Трампа», — ответил другой.

В свою очередь правые медиа, наоборот, поддержали Уэста и выразили ему свое уважение. Как бы то ни было, буквально все обратили внимание на тот факт, что Канье говорил почти десять минут, и его ни разу не прервали. И это происходило в Овальном кабинете.