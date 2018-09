Помогла жена: кто стал самым богатым рэпером

Хип-хоп в последнее время стал самой прибыльной музыкой в США и настоящей «дойной коровой». Согласно данным журнала Forbes, десять самых высокооплачиваемых рэпера заработали в общей сумме более $400 млн, на голову опередив исполнителей в стиле кантри ($304,5 млн) и электронщиков ($260 млн). Хип-хоп также стал единственным жанром, в котором топ-20 музыкантов заработали свыше $15 млн каждый.

Список самых высокооплачиваемых реперов возглавил Шон Картер, выступающий под псевдонимом Джей-Зи. За последние 12 месяцев он заработал $76,5 млн и возглавил своеобразный хит-парад.

Основной доход Джей-Зи получил с концертного тура в поддержку своего последнего сольного альбома «4:44», который стартовал в прошлом году.

Не обошлось и без помощи супруги рэпера певицы Бейонсе. Уже в 2018-м вышел первый совместный диск рэпера со своей женой под названием «Everything Is Love», в рамках продвижения которого дуэт The Carters также запустил концертный тур «On the Run II».

Не мешает музыканту зарабатывать даже продолжительный конфликт с президентом США Дональдом Трампом. Они периодически обмениваются острыми критическими высказываниями в сторону друг друга.

На втором месте в почетном списке оказался Шон «Дидди» Комбс, выступавший в разное время под псевдонимами Пи Дидди и Пафф Дэдди. До нынешнего года Дидди три раза подряд возглавлял список самых высокооплачиваемых хип-хоп-исполнителей, но в этот раз ему пришлось подвинуться под натиском Джея-Зи. Комбс заработал за год $64 млн, причем музыкой в последнее время он занимается крайне редко. Свой последний альбом Дидди выпустил в 2010 году. Следующая пластинка, которую рэпер назвал «No Way Out 2», все еще не получила дату релиза, и до сих пор не известно, в какой стадии находится ее запись. Продюсерской деятельностью Шон занимается тоже от случая к случаю. Тем не менее, Комбс продолжает зарабатывать баснословные деньги благодаря своей бизнес-империи, в которую входят преимущественно производители алкогольных напитков.

Тройку рэп-богачей замкнул обладатель Пулитцеровской премии Кендрик Ламар, который пополнил свои счета на $58 млн.

Такие невероятные деньги Кендрик заработал своим туром в поддержку лонгплея «DAMN» — буквально на всех концертах Ламара был зарегистрирован аншлаг. Музыканту также помогли рекламные контракты с Nike и American Express.

Со второго места в прошлом году на четвертое в этом опустился канадец Дрейк. Несмотря на то, что недавно он побил все мыслимые и немыслимые рекорды по количеству прослушиваний своего нового альбома «Scorpion», Дрейку не удалось сохранить за собой «призовое место». Заработок рэпера за последние 12 месяцев составил $47 млн.

Еще один суперзвездный хип-хоп-исполнитель Джей Коул расположился на пятой позиции. За год музыкант заработал $35,5 млн, что стало для него личным рекордом. Его альбом «KOD», вышедший в апреле 2018-го, возглавил американские чарты, а в течение концертного тура в поддержку альбома Джей Коул зарабатывал шестизначную сумму с каждого выступления.

Шестое место поделили сразу два ветерана рэп-сцены. 53-летний Доктор Дре — один из участников легендарной банды NWA — обогатился за последние 12 месяцев на $35 млн. Икона рэпа и суперпродюсер продолжает получать деньги со своего мега-контракта с Apple, а внушительная дискография Доктора Дре также продолжает приносить ему большую прибыль.

Мало того, музыкант занялся созданием байопика о Марвине Гэе, а также приобрел права на использование песен легендарного певца.

Ровно такую же сумму заработал Нас. 44-летний рэпер дебютировал в списке Forbes — и сразу на столь высоком месте. В этом году вышел спродюсированный Канье Уэстом альбом «Nas», в поддержку которого музыкант запустил весьма успешный концертный тур. Однако львиная доля годового заработка пришла к Насу после приобретения гигантом Amazon технологической компании, в которую рэпер вложился достаточно давно. Сумма сделки составила более $1 млрд.

Восьмое место принадлежит Питбулю ($32 млн), который дал за последний год ряд весьма успешных концертов. В некоторых из них к нему присоединились Бритни Спирс и Энрике Иглесиас. На девятой строчке разместился Фьючер ($30 млн), который за год набрал более 3 млрд стримов и подписал весьма доходный рекламный контракт с Reebok.

Десятку самых высокооплачиваемых рэперов замкнул не кто иной, как Канье Уэст ($27,5 млн), который последние два года не смог заработать больших денег музыкальной деятельностью. Это произошло из-за отмены ряда концертов в прошлом году, а его последний альбом «ye» стал единственным в дискографии исполнителя, не получившим статус платинового. Тем не менее, Уэст заключил весьма выгодную сделку с Adidas, что позволило ему войти в десятку.