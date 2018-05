Плейлист недели: мрачные NIN и Black Eyed Peas без Ферги

Nine Inch Nails — «God Break Down the Door»

Трент Резнор готовится к выходу первого за пять лет полнометражного альбома Nine Inch Nails «Bad Witch» и выпустил первый сингл «God Break Down the Door». Экс-альтернативщик следует заданному в последние десять лет направлению, много экспериментирует с электроникой, погружает слушателя в транс боуиобразным вокалом. Название сингла и его настроение буквально кричат о чувствах, которые Резнор испытывает после смерти выдающегося артиста.

The Black Eyed Peas — «Ring the Alarm pt.1, pt.2, pt.3»

С недавних пор непосредственно рэп-группа The Black Eyed Peas уже почти восемь лет не может выпустить студийный альбом, хотя разговоры о нем ходят еще с 2015 году. Тем не менее с января 2018-го сформировавшееся после ухода Ферги трио выпустило уже три сингла. Новый трек «Ring the Alarm pt.1, pt.2, pt.3» выдерживает традиции классического хип-хопа и своей аранжировкой напоминает Cypress Hill.

Modeselektor — «Kalif Storch»

Берлинский электронный дуэт Modeselektor (ровно две трети супергруппы Moderat) прервал подзатянувшееся молчание новым синглом, предвосхищающим выход четвертой части компиляционной серии EP «Modeselektion». Это первая оригинальная композиция коллектива за последние три года — наигравшись с жанрами и гостевыми вокалистами (обожающим их Томом Йорком, например), Гернот Бронсерт и Себастиан Шар вдруг выдали бескомпромиссное техно в лучших традициях их родного города.

СБПЧ — «У нас есть все»

Возглавляемые Кириллом Ивановым петербуржцы «Самое большое простое число» поделились клипом на самую, пожалуй, сильную и трогательную вещь с появившейся в марте пластинки «Мы не спали, мы снились» — «У нас есть все». Содержание ролика лучше всего отражает настроение всего альбома: много радостных детей на утреннике за кулисами цирка — а руководит парадом Иванов.

The Kooks — «All the Time»

Инди-рокеры The Kooks анонсировали выход своего пятого альбома в августе, а пока поделились двумя новыми треками с предстоящего лонгплея. Композиция «All the Time» представляет группу в наиболее выгодном свете. Музыканты избавились от налета раннего минималистичного звучания, заметно обогатили аранжировки, но остались узнаваемыми.

Arctic Monkeys — «Four Out of Five»

На прошлой неделе британские инди-рокеры Arctic Monkeys после пятилетнего перерыва выпустили лонгплей «Tranquility Base Hotel & Casino». Изначально было решено не выпускать никакого материала до даты релиза всех 11 новых треков, теперь же группа выдала клип на одну из флагманских вещей с пластинки — «Four Out of Five». Только ленивый не указал на явные сходства песни с творчеством Дэвида Боуи (тут вспоминаем Nine Inch Nails); ролик, пронизанный ретро-футуристичным настроением 70-х, продолжает гнуть эту линию. И это прекрасно.

Backstreet Boys — «Don't Go Breaking My Heart»

Backstreet Boys выпустили сингл «Don't Go Breaking My Heart» в рамках готовящегося к релизу нового альбома, название которого пока неизвестно. Парни удивляют тем, что продолжают звучать актуально и не смотрятся нелепым приветом из конца 90-х. В песне есть четкий пульсирующий бит, украшения в стиле дрим-попа и фирменная распевка квинтета. Проще говоря, группа написала настоящий современный хит, который будет крутиться по всем радиостанциям.

Фаррелл Уильямс и Камилла Кабелло — «Sangria Wine»

Фаррелл Уильямс отметился дуэтом с Камиллой Кабелло, записав расслабленную «Sangria Wine». У трека есть самое главное свойство — с каждым новым прослушиванием он нравится все больше. Фаррелл как один из ведущих продюсеров в индустрии смог соединить неторопливый рэгги с латинскими мотивами, и это звучит гармонично. А нежный испанский вокал Кабелло добавляет красоты к отличному продакшну.

Christine and the Queens при участии Dam-Funk — «Girlfriend»

Француженка Элоиз Летиссье, выступающая под псевдонимом Christine and the Queens, выпустила необычный синтипоповый сингл, который в какие-то моменты напоминает даже Майкла Джексона. Получился красивый оммаж 80-х с фанковой гитарой и атмосферными синтезаторами.