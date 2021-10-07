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Названа категория россиян, которая чаще всего меняет зарплатный банк

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Правом смены банка-эмитента зарплатной карты чаще всего пользуются россияне, у которых зарплата выше среднего. Об этом говорится в исследовании компании по поиску работы SuperJob.

Согласно данным исследования, чем выше зарплата работника, тем чаще и спокойнее он меняет свой зарплатный банк. Так, среди опрошенных, спокойно меняющих зарплатный банк, 16% получают зарплату до 50 тыс. рублей и 24% имеют ежемесячный уровень дохода выше 80 тыс. рублей.

При этом правом выбора по смене зарплатного банка воспользовался практически каждый пятый респондент или 19%. Около 9% лишь только собираются сменить банк. В свою очередь, в январе 2015 года россиян, которые сменили банк, было всего 8%, в то время как к апрелю 2019 года этот показатель вырос до 14%, отмечается в исследовании.

Также сообщается, что возможностью по смене зарплатного банка чаще всего пользуются россияне до 34 лет — 21% опрошенных уже сменили его и 9% собираются это сделать.

Ранее аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитала, что зарплату от 100 тыс. руб. получают 2,84 млн россиян, занятых на средних и крупных предприятиях, или около 10,3% всех работников. По сравнению с допандемийным периодом численность сотрудников с такими заработками увеличилась на 45,6%.

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