ФАС не разрешила «Авито» купить ЦИАН

Федеральная антимонопольная служба не удовлетворила ходатайство «Авито» о покупке интернет-сервисов, включая площадку для размещения объявлений в сфере недвижимости ЦИАН. Об этом сообщается на сайте ФАС.

«Антимонопольная служба провела анализ состояния конкуренции на рынке. По результатам исследования ФАС России установила, что объединение Авито и ЦИАН повлечет образование доминирующего субъекта (компании займут более 50% рынка) и может привести к ограничению конкуренции на рынке», — говорится в пресс-релизе.

Регулятор отмечает, что объединение «увеличит вероятность повышения цен на услуги досок объявлений Авито и ЦИАН».

Позитивные эффекты от сделки, указанные в ходатайстве, (например, сокращение количества случаев кибермошенничества) могут быть достигнуты и без нее, добавили в ФАС.

Ранее арбитражный суд Москвы поддержал антимонопольную службу в споре с мобильным оператором Tele2 о нарушении оператором антимонопольного законодательства. Регулятор обязал Tele2 снизить стоимость тарифов.