Орбан обвинил Еврокомиссию в энергетическом кризисе в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европейскую комиссию в энергетическом кризисе в Европе, сообщает Reuters.

«ЕС должна менять свою политику, хотя бы частично. Причина, по которой цены растут, заключается в ошибке Еврокомиссии. Нам нужно поменять некоторые правила, в противном случае все пострадают», — заявил Орбан.

Венгерский премьер отметил, что его страну энергетический кризис не затронул, однако Венгрия столкнулась с проблемами, вызванными «зеленой» политикой ЕС.

«Для Венгрии проблема заключается в новых правилах, связанных с «зеленым пактом» ЕС, налогообложением владельцев домов, квартир и автомобилей. Это неприемлемо», — считает Орбан.

В среду, 6 октября, цена на газ в Европе превысила $1600 за тысячу кубометров, а спрос на энергоресурсы в Евросоюзе достиг максимума за последние 25 лет.

С 1 октября «Газпром» стал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход Украины. Контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года.